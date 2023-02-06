أول تعليق من حركة فتح على جريمة الاحتلال بأريحا

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال، في مخيّم عقبة جبر، اليوم الإثنين، واسفرت عن استشهاد 5 مواطنين؛ لن تُرهب شعبنا الذي سيواصل نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه التاريخيّة، وفي مقدمتها؛ حقّ إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.







وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ المجزرة الدمويّة التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيّم عقبة جبر، تعبّر عن الأيديولوجيّة الفاشيّة لحكومات الاحتلال المتعاقبة، وآخرها؛ حكومة الفاشيين الجدد التي تحاول من خلال هذا الإرهاب المُمنهج تصدير أزماتها الداخليّة، وممارسة أعتى أساليب الإرهاب الدمويّ بحقّ شعبنا؛ عبر سياسات القتل والإعدام والتنكيل، والاعتقال، والاقتحام للأراضي الفلسطينيّة، مؤكّدةً أنّ كافة محاولات الاحتلال ومشاريعه الإلغائيّة للوجود الفلسطينيّ سيكون مآلها الفشل.

رام الله - دنيا الوطنوشددت على أنّ الصمت الدولي، والانحياز الأميركيّ لصالح الاحتلال ومنظومته الإرهابيّة؛ يوفّران للاحتلال وجيشه ضمانة ارتكاب الجرائم والمجازر بلا محاسبة، وأنه بموازاة هذه المجزرة التي سبقتها مجزرة دموية ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيّم جنين؛ فإنّ هناك حصارًا يُفرض على محافظة أريحا، وهو تطبيق سافر لسياسة العقاب الجماعيّ التي يمارسها الاحتلال تجاه شعبنا، يُضاف إلى ذلك؛ الهدم للمنازل والبيوت بذرائع واهية في معظم الأراضي الفلسطينيّة.