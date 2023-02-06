مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

دولي

الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلًا

الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلًا
زلزال تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً و5383 مصاباً إضافة لتهدم 2818 بناية.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة "كهرمان مرعش".

وقال شاهد من (رويترز) في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

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