الطيراوي: نطالب بحوار وطني بين الفصائل ولم نعوّل على زيارة بلينكن للمنطقة

وشدد الطيراوي على أن المطلوب من كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية موقف واضح مانع وليس فقط من السلطة لمواجهة الاحتلال.





وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للمنطقة، أكمل: نحن نجتمع مع الأمريكان ويقومون ببيع الكلام لنا دون تنفيذ اتفاقات".







وزاد: "عندما أتى بلينكن للمنطقة لم يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين وإنما أدان العملية التي نفذها الفلسطيني خيري علقم في شعفاط بالقدس"، مضيفًا: "لا أعول على أحد في هذا العالم إلا على شعبنا وشبابنا".



عقب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، توفيق الطيراوي، اليوم الإثنين، على العدوان الإسرائيلي في أريحا.وقال الطيراوي خلال مكالمة هاتفية لـ"": إن "الاحتلال لا يرتكب مجزرة على المستوى البشري وإنما على مستويات أخرى منها هدم المنازل ومصادرة الأراضي".وأضاف: لا استطيع فهم لماذا لا يكون هناك حوار وطني بين الفصائل لمواجهة الاحتلال؟