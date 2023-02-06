"الرئاسة" تدين جريمة الاحتلال في أريحا وتعتبرها تحدّيًا لكل الجهود الدولية لوقف التصعيد

رام الله - دنيا الوطنأدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر في أريحا، فجر اليوم الإثنين، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.وأكدت الرئاسة، أن ارتكاب هذه الجريمة في أريحا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ماضية في مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.واعتبرت الرئاسة أن جريمة قوات الاحتلال في أريحا، تحدٍّ لكل الجهود الدولية التي بُذِلت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي.وأشارت إلى أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر ضد شبعنا.ودعت المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير، وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف والتوتر، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.ــ