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شؤون فلسطينية

الجهاد لـ"استديو الوطن": لا توجد ضغوطات مصرية علينا وهذه مستجدات التهدئة مع الاحتلال

الجهاد لـ"استديو الوطن": لا توجد ضغوطات مصرية علينا وهذه مستجدات التهدئة مع الاحتلال
زياد النخالة- أرشيف
خاص استديو الوطن- هاني الإمام
كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الإثنين، مستجدات التهدئة بين حركته والاحتلال الإسرائيلي وحجم الضغوطات المصرية بهذا الاتجاه.

وقال المدلل خلال مكالمة هاتفية لـ"استديو الوطن": إنه "لا توجد ضغوطات مصرية تُمارس على الجهاد الإسلامي لأن وجهة الحركة هي المقاومة وحقن الدم الفلسطيني".

وتساءل المدلل: أية تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي وهو مستمر في قتل أبناء شعبنا؟، مشددًا: "لا نريد من وسائل الإعلام الحديث عن تهدئة ما بين حركة الجهاد والاحتلال الإسرائيلي".

وحول العدوان الإسرائيلي على أريحا صباح اليوم، أكد أن "المقاومة بالضفة أوجعت الاحتلال، وبالتالي يحاول فرض السيطرة على حساب الدم الفلسطيني".

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وعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري مطلع، أن القاهرة أبلغت وفد حركة الجهاد الإسلامي، رفض إسرائيل وقف الاعتقالات في الضفة الغربية، خاصة عقب عملية القدس التي أدت لمقتل سبعة إسرائيليين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن كلاً من الطرفين غير معني بالتصعيد العسكري، مستدركاً أن إسرائيل تريد تنفيذ مخطط عسكري بالضفة هدفه الحد من نمو جماعات المقاومة.

وأكد أن إسرائيل عبرت عن تخوفها إزاء ازدياد عمليات الاشتباك مع القوات الإسرائيلية عند كل اقتحام، خاصة ما شهدته مدينتي أريحا وجنين.

وحول اعتقال الشيخ خضر عدنان، القيادي بحركة الجهاد، أشار المصدر، إلى أن إسرائيل تسعى للضغط على الحركة، سعياً لتهدئة الأوضاع في الضفة.

والتقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة زياد النخالة، الأمين العام للحركة، السبت الماضي، عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، في العاصمة القاهرة.

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