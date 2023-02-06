الرئيس عباس يعزي نظيريه السوري والتركي بضحايا الزلزل المدمر

رام الله - دنيا الوطنبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، برقية تعزية، للرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلف مئات الجرحى وآلاف الإصابات والمفقودين.وتقدم الرئيس عباس في برقياته، بأحر التعازي من الرئيسين والشعبين السوري والتركي وعائلات الضحايا، معرباً عن تضامن دولة فلسطين مع البلدين.ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات، فجر اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.