الصحة: لا معلومات رسمية عن الحالة الصحية للمواطنين الذين احتجزهم الاحتلال في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنه لا معلومات رسمية حتى الآن عن الحالة الصحية للمواطنين الذين احتجزهم الاحتلال خلال عدوانه على المدينة.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب إنها تتابع: "مع هيئة الشؤون المدنية حصيلة الجريمة الإسرائيلية في أريحا فجر اليوم".وفي وقت سابق، أعلن محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر فجر اليوم.وبدورها، دعت القوى الوطنية والإسلامية لإضراب شامل وإشعال نقاط التماس في الضفة والقدس بوجه الاحتلال وفاء لأرواح شهداء المقاومة الذين استشهداء في أريحا.وأفاد شهود عيان بأن أهالي المخيم لم يعثروا على جثامين الشهداء، وسط مخاوف من احتجازها من قبل قوات الاحتلال.واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، فجراً، بقوات كبيرة، ونفذت حملة اعتقالات في المخيم.