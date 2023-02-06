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شؤون فلسطينية

مصر: نبذل جهودًا لتحقيق تهدئة بين فلسطين وإسرائيل

مصر: نبذل جهودًا لتحقيق تهدئة بين فلسطين وإسرائيل
صورة من لقاء السيسي ورئيس وزراء رومانيا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصر، الأحد، أنها تبذل "جهودا لتحقيق تهدئة" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب التوترات الأخيرة بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا، الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأفادت الرئاسة المصرية، بأن "اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، دون تفاصيل بشأن تلك الجهود.

وأمس، علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري مطلع، أن القاهرة أبلغت وفد حركة الجهاد الإسلامي، رفض إسرائيل وقف الاعتقالات في الضفة الغربية، خاصة عقب عملية القدس التي أدت لمقتل سبعة إسرائيليين.

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وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن كلاً من الطرفين غير معني بالتصعيد العسكري، مستدركاً أن إسرائيل تريد تنفيذ مخطط عسكري بالضفة هدفه الحد من نمو جماعات المقاومة.

وأكد المصدر، أن إسرائيل عبرت عن تخوفها إزاء ازدياد عمليات الاشتباك مع القوات الإسرائيلية عند كل اقتحام، خاصة ما شهدته مدينتي أريحا وجنين.

وحول اعتقال الشيخ خضر عدنان، القيادي بحركة الجهاد، أشار المصدر، إلى أن إسرائيل تسعى للضغط على الحركة، سعياً لتهدئة الأوضاع في الضفة.

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