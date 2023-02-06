زيلينسكي: معارك "ضارية" في دونيتسك وروسيا تُكثف ضغطها

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنّ معارك ضارية تدور في منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية، مع تكثيف روسيا الضغوط.





وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي، أنّ "الأمور صعبة جداً في منطقة دونيتسك، وهناك معارك ضارية"، وفق قناة (الميادين).وأمس السبت، قال، إنّ الوضع في الخطوط الأمامية في شرقي البلاد يزداد صعوبة، مضيفاً أنّ روسيا ترسل مزيداً من القوات إلى ساحة المعركة.يأتي ذلك، عقب إحراز القوات الروسية تقدماً في منطقة دونباس، حيث تطوق مدينة باخموت شمالي دونيتسك، وتخوض المعارك للسيطرة على طريق قريب، هو بمثابة طريق إمداد رئيس للقوات الأوكرانية. كما تحاول القوات الروسية السيطرة على فوليدار، الواقعة جنوبي غربي دونيتسك.وأقرّ الرئيس الأوكراني قبل يومين، بأنّ الروح المعنوية في بلاده "ضعفت في الآونة الأخيرة"، معرباً عن استيائه من "حالة الخمول التي تنتاب السكان في بعض المدن".