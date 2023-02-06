عاجل

  • رئيس مرصد الزلازل في تركيا: هذا أكبر زلزال تشهده تركيا منذ زلزال عام 1999

  • وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 237 قتيلاً و648 مصاباً

مباشر | مئات القتلى وآلاف الجرحى في زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا

دولي

أول تعليق من بكين على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني

أول تعليق من بكين على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقب نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، اليوم الإثنين، على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني.

وشدد فنغ أنّ الولايات المتحدة، بتدميرها للمنطاد الصيني، أضرّت بعملية استقرار العلاقات بين البلدين.

ونقل تلفزيون (الصين المركزي) عن نائب وزير الخارجية أنّ "تصرفات الولايات المتحدة أثّرت بشكلٍ خطر وأضرّت بجهود الجانبين في عملية استقرار العلاقات الصينية الأميركية بعد اجتماع بالي الذي جمع الرئيسين الصين والأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما أضاف شيه فنغ إنّ "بكين تحتج بشدّة على تصرّف الولايات المتحدة، وتحثّها على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضرّ بمصالح بكين، وإلى عدم تصعيد التوتر"، وفق قناة (الميادين).

وأكد على أنّ السلطات الصينية تُراقب عن كثب تطور الوضع وستحمي بحزم مصالح البلاد، وتحتفظ بكين بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت الماضي، أنّ الجيش وبتكليفٍ من الرئيس جو بايدن، أسقط بالوناً صينياً كان يُحلّق في المجال الجوي الأميركي.

وبحسب وزير الدفاع الأميركي، فإنّ الجهاز استخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية الأميركية. في المقابل، رفضت الصين تكهنات واشنطن واعتبرتها بأنّها لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أنّ مهمة المنطاد دراسة الطقس، وانحرف عن مساره نتيجة قوّة قاهرة.

كما اعتبرت الصين أنّ استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد المنطاد المدني الصيني هو رد فعل مبالغٌ فيه، مضيفةً أنّ "الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

أخبار ذات صلة

زيلينسكي: معارك &quot;ضارية&quot; في دونيتسك وروسيا تُكثف ضغطها

زيلينسكي: معارك "ضارية" في دونيتسك وروسيا تُكثف ضغطها

أول تعليق من بكين على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني

أول تعليق من بكين على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني

صور وفيديو.. مشاهد للدمار الهائل جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا

صور وفيديو.. مشاهد للدمار الهائل جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا

وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات عاجلة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا

وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات عاجلة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا

مئات القتلى والجرحى في زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا

مئات القتلى والجرحى في زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا

إعلام إسرائيلي: القبة الحديدية تعترض سرب طيور اشتباهًا بطائرة مسيّرة

إعلام إسرائيلي: القبة الحديدية تعترض سرب طيور اشتباهًا بطائرة مسيّرة

(كان): الخارجية الإسرائيلية تُفكر باستعانة كريستيانو رونالدو في الترويج للتطبيع مع السعودية

(كان): الخارجية الإسرائيلية تُفكر باستعانة كريستيانو رونالدو في الترويج للتطبيع مع السعودية

وسط تحذيرات.. بن غفير يُوعز لشرطة الاحتلال بالاستعداد لهذه الخطوة

وسط تحذيرات.. بن غفير يُوعز لشرطة الاحتلال بالاستعداد لهذه الخطوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصر: نبذل جهودًا لتحقيق تهدئة بين فلسطين وإسرائيل

مصر: نبذل جهودًا لتحقيق تهدئة بين فلسطين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

&quot;الاقتصاد&quot;: ما تم تداوله حول توزيع المناصب بغرفة طولكرم مُخالف للقانون

"الاقتصاد": ما تم تداوله حول توزيع المناصب بغرفة طولكرم مُخالف للقانون

حمدونة: البيئة الاعتقالية أهم أسباب إصابة الأسرى بمرض السرطان

حمدونة: البيئة الاعتقالية أهم أسباب إصابة الأسرى بمرض السرطان

الوزير أبو سيف ينعى الشاعرة مي الصايغ

الوزير أبو سيف ينعى الشاعرة مي الصايغ

بالأسماء.. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

منوعات

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

اجتماع عمالقة الفن بحفل زفاف أحمد عصام في مشهد أسطوري

اجتماع عمالقة الفن بحفل زفاف أحمد عصام في مشهد أسطوري

محمد رمضان يصدم جمهوره بتصريحه الأخيرعن الفن

محمد رمضان يصدم جمهوره بتصريحه الأخيرعن الفن

هيفاء وهبي تشوق جمهورها من جديد

هيفاء وهبي تشوق جمهورها من جديد

هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

سلام عبد السلام: أخضع لـ 80 حقنة في كل جلسة لعلاج الثعلبة

سلام عبد السلام: أخضع لـ 80 حقنة في كل جلسة لعلاج الثعلبة

سميرة سعيد تبهر جمهورها بمظهر شبابي وجذّاب

سميرة سعيد تبهر جمهورها بمظهر شبابي وجذّاب

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot;: انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

"التعاون الإسلامي": انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا