أول تعليق من بكين على إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني

عقب نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، اليوم الإثنين، على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني.







وشدد فنغ أنّ الولايات المتحدة، بتدميرها للمنطاد الصيني، أضرّت بعملية استقرار العلاقات بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنونقل تلفزيون (الصين المركزي) عن نائب وزير الخارجية أنّ "تصرفات الولايات المتحدة أثّرت بشكلٍ خطر وأضرّت بجهود الجانبين في عملية استقرار العلاقات الصينية الأميركية بعد اجتماع بالي الذي جمع الرئيسين الصين والأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.كما أضاف شيه فنغ إنّ "بكين تحتج بشدّة على تصرّف الولايات المتحدة، وتحثّها على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضرّ بمصالح بكين، وإلى عدم تصعيد التوتر"، وفق قناة (الميادين).وأكد على أنّ السلطات الصينية تُراقب عن كثب تطور الوضع وستحمي بحزم مصالح البلاد، وتحتفظ بكين بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية.من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت الماضي، أنّ الجيش وبتكليفٍ من الرئيس جو بايدن، أسقط بالوناً صينياً كان يُحلّق في المجال الجوي الأميركي.وبحسب وزير الدفاع الأميركي، فإنّ الجهاز استخدم لمراقبة المنشآت الاستراتيجية الأميركية. في المقابل، رفضت الصين تكهنات واشنطن واعتبرتها بأنّها لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أنّ مهمة المنطاد دراسة الطقس، وانحرف عن مساره نتيجة قوّة قاهرة.كما اعتبرت الصين أنّ استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد المنطاد المدني الصيني هو رد فعل مبالغٌ فيه، مضيفةً أنّ "الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة".