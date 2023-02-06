مباشر | مئات القتلى وآلاف الجرحى في زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا

شؤون فلسطينية

السفير مصطفى يكشف وضع الجالية الفلسطينية عقب زلزال تركيا

السفير مصطفى يكشف وضع الجالية الفلسطينية عقب زلزال تركيا
السفير فائد مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
طمأن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الإثنين، أبناء شعبنا، بأن الجالية الفلسطينية في تركيا بخير، ولا إصابات في صفوفهم، جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب الحدود بين سوريا وتركيا.

وأوضح السفير مصطفى، أن السفارة تواصلت مع أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف المدن التي تضررت جراء الزلزال وأن جميعهم بخير.

ولقي أكثر من 290 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، فجرا، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجات، وخلف دمارا هائلا في الممتلكات.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، وفاة 237 شخصا على الأقل، وإصابة 639 آخرين وتدمير عشرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، طرطوس.

في حين لقي 53 شخصا مصرعهم على الأقل في تركيا، وفقا لمصادر رسمية.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) على عمق نحو 17.9 كلم، وشعر به أيضا كل من فلسطين، ولبنان، وقبرص.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

السفير مصطفى يكشف وضع الجالية الفلسطينية عقب زلزال تركيا

السفير مصطفى يكشف وضع الجالية الفلسطينية عقب زلزال تركيا

الشرطة البحرية تقرر إغلاق حركة الملاحة في بحر غزة

الشرطة البحرية تقرر إغلاق حركة الملاحة في بحر غزة

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

هنية يعلّق على أحداث مخيم عقبة جبر في أريحا

هنية يعلّق على أحداث مخيم عقبة جبر في أريحا

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

مؤكدة على جهوزية طواقمها.. كهرباء غزة تعلن رفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض

مؤكدة على جهوزية طواقمها.. كهرباء غزة تعلن رفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل وجنين

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

&quot;الاقتصاد&quot;: ما تم تداوله حول توزيع المناصب بغرفة طولكرم مُخالف للقانون

"الاقتصاد": ما تم تداوله حول توزيع المناصب بغرفة طولكرم مُخالف للقانون

حمدونة: البيئة الاعتقالية أهم أسباب إصابة الأسرى بمرض السرطان

حمدونة: البيئة الاعتقالية أهم أسباب إصابة الأسرى بمرض السرطان

الوزير أبو سيف ينعى الشاعرة مي الصايغ

الوزير أبو سيف ينعى الشاعرة مي الصايغ

بالأسماء.. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير موسى صوفان المصاب بالسرطان

استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير موسى صوفان المصاب بالسرطان

منوعات

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

اجتماع عمالقة الفن بحفل زفاف أحمد عصام في مشهد أسطوري

اجتماع عمالقة الفن بحفل زفاف أحمد عصام في مشهد أسطوري

محمد رمضان يصدم جمهوره بتصريحه الأخيرعن الفن

محمد رمضان يصدم جمهوره بتصريحه الأخيرعن الفن

هيفاء وهبي تشوق جمهورها من جديد

هيفاء وهبي تشوق جمهورها من جديد

هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

سلام عبد السلام: أخضع لـ 80 حقنة في كل جلسة لعلاج الثعلبة

سلام عبد السلام: أخضع لـ 80 حقنة في كل جلسة لعلاج الثعلبة

سميرة سعيد تبهر جمهورها بمظهر شبابي وجذّاب

سميرة سعيد تبهر جمهورها بمظهر شبابي وجذّاب

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot;: انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

"التعاون الإسلامي": انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا