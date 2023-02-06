السفير مصطفى يكشف وضع الجالية الفلسطينية عقب زلزال تركيا

طمأن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الإثنين، أبناء شعبنا، بأن الجالية الفلسطينية في تركيا بخير، ولا إصابات في صفوفهم، جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب الحدود بين سوريا وتركيا.







وأوضح السفير مصطفى، أن السفارة تواصلت مع أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف المدن التي تضررت جراء الزلزال وأن جميعهم بخير.

رام الله - دنيا الوطنولقي أكثر من 290 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، فجرا، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجات، وخلف دمارا هائلا في الممتلكات.وأعلنت وزارة الصحة السورية، وفاة 237 شخصا على الأقل، وإصابة 639 آخرين وتدمير عشرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، طرطوس.في حين لقي 53 شخصا مصرعهم على الأقل في تركيا، وفقا لمصادر رسمية.ووقع الزلزال الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) على عمق نحو 17.9 كلم، وشعر به أيضا كل من فلسطين، ولبنان، وقبرص.