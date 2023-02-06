صور وفيديو.. مشاهد للدمار الهائل جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام سورية وتركية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الهائل الذي تسبب به الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، اليوم الإثنين، وتسبب بسقوط مئات الضحايا في البلدين.
وبلغ قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا 7.4 وشعر به السكان في سوريا، ولبنان، وقبرص، وفلسطين.
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وأعلنت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، أن 76 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون حتى اللحظة في الزلزال المدمر، الذي هز عدة أقاليم جنوبي البلاد.
وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة مصرع 237 شخصاً وإصابة أكثر من 639 آخرين جراء الزلزال، فيما تزال الطواقم المختصة تبحث عن أشخاص مفقودين تحت أنقاض المباني.
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