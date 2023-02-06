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لبنان تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تضخم أسعار الغذاء

لبنان تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تضخم أسعار الغذاء
رام الله - دنيا الوطن
سجلت لبنان ارتفاعاً بنسبة 143% بأسعار المواد الغذائيةنهاية شهر كانون الثاني/ يناير الأمر الذ جعلها تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً بقائمة الدول الاكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء.

وبحسب تقرير البنك الدولي "سلامة الغذاء" شهد يوم 30 يناير، أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية في زيمبابوي بنسبة 285 في المائة، تليها فنزويلا مع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 158 في المائة ولبنان بنسبة 143 في المائة. وفق (روسيا اليوم)

واحتلت الأرجنتين المرتبة الرابعة حيث بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 95 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بتضخم في أسعار المواد الغذائية سجل 77 في المائة.

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