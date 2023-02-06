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شؤون فلسطينية

هنية يعلّق على أحداث مخيم عقبة جبر في أريحا

هنية يعلّق على أحداث مخيم عقبة جبر في أريحا
اقتحام مخيم عقبة - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، على أحداث مخيم عقبة في مدينة أريحا، وإعلان الاحتلال اغتيال سبعة من المقاومين، صباح اليوم.

وقال هنية إن: "ستبقى المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا".

وتابع خلال تصريح صحفي أن: "الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة".

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وشدّد هنية على أن : "توالي القتل الذي يمارسه الاحتلال في أرض الضفة سيكون وبالًا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم الاحتلال بالهدوء".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستشهاد سبعة فلسطينيين في المخيم، بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اغتيال عدد من الشبان داخل المخيم.

ونقل شهود عيان لقناة (الميادين)، أن أهالي المخيم لم يعثروا على جثامين الشهداء، وسط مخاوف من احتجازها من قبل قوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، فجراً، بقوات كبيرة، ونفذت حملة اعتقالات في المخيم.

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