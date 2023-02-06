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شؤون فلسطينية

مؤكدة على جهوزية طواقمها.. كهرباء غزة تعلن رفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض

مؤكدة على جهوزية طواقمها.. كهرباء غزة تعلن رفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن رفع حالة التأهب في صفوف طواقمها، بهدف استقبال المنخفض الجوي الذي يبدأ تأثيره اليوم الاثنين ويستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكدةً أن طواقمها الميدانية الهندسية والفنية جاهزة للتعامل مع المنخفض وتأثيراته المحتملة على القطاع منذ مساء أمس الأحد. 

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل معها حال حدوث أي أعطال أو طوارئ كهربائية عبر رقم الطوارئ 133 أو على بريد صفحة "كهرباء غزة' على الفيس بوك، أو عبر تطبيق الشركة "كهرباء غزة " مؤكدةً أن طواقمها ستكون متاحة للخدمة على مدار الساعة وستبذل جهودها للتعامل مع أي طارئ في كل المحافظات بأسرع وقت ممكن.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة اتباع نصائحها وتعليماتها الخاصة بالتوعية من مخاطر الكهرباء في فصل الشتاء والعمل على توعية الأطفال في هذا الجانب ومن بينها الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء من الأعمدة الحديدية والاسلاك المتقطعة وضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المتازل وعدم المبالغة في استخدام الأجهزة الكهربائية وخاصة خلال المنخفضات الجوية. 




ونوهت الشركة، إلى ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة للمحافظة على استقرار التيار الكهربائي وضمان عدم حدوث عجز كبير في امدادات الكهرباء، كما حذرت من حدوث بعض التشويشات في بعض المناطق التي تنتشر فيها السرقات والتعديات، بسبب ارتفاع الاحمال من الاستهلاك المفرط وغير الشرعي الناتج عن سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة بكافة مكوناتها.

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