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تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم
منخفض يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الاثنين،  بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً الى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الامطار على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة الى بقية المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ ساعة.

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار  على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة  مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجا.

الثلاثاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا،  وتسقط  الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى ساعات الصباح ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح شمالية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة في ساعات الصباح تتحول الى معتدلة مع ساعات الظهيرة  والبحر مائجا.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط  امطار محلية على بعض المناطق في ساعات الصباح والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، خطر التزحلق على الطرقات، تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من مساء الخميس وفي ساعات صباح الجمعة والسبت . 

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