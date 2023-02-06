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شؤون فلسطينية

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، بعد يوم على اقتحام دام مدة أربع ساعات أصيب فيه 13 فلسطينياً.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين، وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ عشرة أيام.

وأفادت مصادر محلية، أن الشبان في المخيم تمكنوا من اسقاط طائرة تصوير بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال وأضرموا فيها النار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس، شاكر عمارة، من منزله في المخيم.

 

 

 


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