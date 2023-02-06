هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وأخرى مدمرة تضرب تركيا





وبحسب تقارير مراكز رصد الزلال، فإن الهزة شعر بها سكان فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.





وفي السياق، أعلن مركز إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن زلزالاً بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.





وقدر معهد الزلازل الأمريكي، أن الزلزال الذي ضرب تركيا على عمق 10 كيلومترات.





رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية، بقوة 4.7 على مقياس ريختر، فجر الإثنين، مركزها منطقة الشيخ مسكين، قرب العاصمة السورية دمشق.