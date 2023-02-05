شؤون فلسطينية

حمدونة: البيئة الاعتقالية أهم أسباب إصابة الأسرى بمرض السرطان

حمدونة: البيئة الاعتقالية أهم أسباب إصابة الأسرى بمرض السرطان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المختص بقضايا الأسرى رأفت حمدونة،  السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان في الرابع من شباط من كل عام منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المصابين بمرض السرطان في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والبالغ عددهم 24 أسير.

ودعا حمدونة لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وقال إن البيئة الاعتقالية أهم أسباب الاصابة بمرض السرطان والاستهتار الطبى أهم أسباب استشهادهم، وأن آخر الأسرى الذين استشهدوا نتيجة مرض السرطان والاستهتار الطبى بحقهم الأسير الشهيد ناصر أبو حميد فى 20 ديسمبر 2022، وآخر الأسرى المحررين الذين استشهدوا بعد صراع مع مرض السرطان الذى حمله أثناء الاعتقال واستشهد يوم الخميس 2 فبراير 2023 الأسير المحرر نبيل عليوة.

وأضاف أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى بالسرطان نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، والطعام الملائم والمناسب لأوضاعهم.

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