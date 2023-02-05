الوزير أبو سيف ينعى الشاعرة مي الصايغ

نعت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، الشاعرة الفلسطينية مي الصايغ، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 82 عاما في العاصمة الأردنية عمّان.







وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن الصايغ اسم من أسماء مراحل النضال الوطني، حيث كرست حياتها مناضلة مدافعة عن شعبنا وحقه في الحرية والخلاص والاستقلال، من خلال فعلها الكفاحي في صفوف الثورة الفلسطينية وأدوارها في مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، في المجلس الثوري لحركة "فتح" منذ التحاقها في صفوف الحركة منذ عام 1966 والمجلسين المركزي والوطني.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن الثقافة الفلسطينية والعربية خسرت قامة أدبية مهمة، وعلمًا من أعلامها ورمزًا من رموز الإبداع والعطاء، حيث كان للراحلة دور بارز ومساهمة فاعلة في إثراء المخزون الأدبي الفلسطيني والعربي، ودورها كذلك في قيادة الحركة النسوية الفلسطينية، حيث شغلت منصب الأمينة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وشاركت في تحرير مجلة فلسطين الثورة، بالإضافة إلى عضويتها في الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، ومشاركتها في المؤتمرات والملتقيات الدولية الهادفة لنصرة قضايا شعبنا وقضيته في الحرية والاستقلال.وتقدم الوزير أبو سيف بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيدة وجموع المثقفين الفلسطينيين والعرب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.يذكر أن الراحلة ‫ولدت في قطاع غزة عام 1941، وهي حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة القاهرة، والتحقت بحركة "فتح" في عام 1966 وشاركت في تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكانت أمين عام الاتحاد حتى عام 1985.وصدر للراحلة عدة دواوين، منها: "إكليل الشوك"، "قصائد منقوشة على سلسلة الأشرفيّة"، "قصائد حب لاسم مطارد"، "عن الدموع والفرح الآتي".