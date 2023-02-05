استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير موسى صوفان المصاب بالسرطان

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان موسى صوفان، في تدهور مستمر، وبشكل متسارع، يرافق ذلك جريمة تنفّذها إدارة السّجون بحقّه، من خلال المماطلة في إجراء الفحوص اللازمة له، وإتمام العلاج الذي أقر سابقًا.وبيّن نادي الأسير؛ أن صوفان المصاب بورم في الرئة، كان من المفترض أن يكمل علاجه البيولوجي، نهاية العام المنصرم، إلا أنّ الإدارة تدعي أن العلاج غير متوفر في هذه المرحلة، رغم توصيات الأطباء بضرورة استكمالها خلال مدة معينة، وذلك لمعرفة مسار العلاج اللاحق الذي يحتاجه، وكذلك من أجل تشخيص طبيعة الورم الذي يعاني منه.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ صوفان يعاني من سعال شديد ومستمر، حرمه من القدرة على النوم، كما أنّ الأدوية التي يتلقاها هي بمثابة مواد مخدرة، حيث بدأت تؤثر على جسده، وحياته اليومية.يُشار إلى أنّ صوفان المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسّجن مدى الحياة، هو واحد من بين (17) أسيرًا مريضًا يقبعون في سجن (عسقلان)، وهم من بين (37) أسيرًا يقبعون في السّجن، أبرز هؤلاء الأسرى: (محمد عادل داود، وليد دقة، موفق عروق، فؤاد الشوبكي وهو أكبر الأسرى سنّا، إضافة إلى عثمان أبو خرج، ورياض العمور، ومحمد ابراش، وياسر ربايعة).