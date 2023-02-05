النائب زعارير: شعبنا متمسك بالتصدي لانتهاكات الاحتلال حتى نيل حريته

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير على أن "الرد على انتهاكات الاحتلال هو ثقافة وركن من أركان تمسك شعبنا بأرضه وسعيه الحثيث لتحريرها مهما بلغ الثمن الذي يقدمه".وقال زعارير إن "شعبنا طالب حرية ويوقن أنها تحتاج إلى تضحية، والتصدي للاحتلال مرشح للزيادة والتمدد إلى مساحة الضفة كلها، ولعل الأمور تتطور إلى انتفاضة عارمة إذا استمر الاحتلال في ممارساته ضد شعبنا".وأضاف أن تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا زاد من تصاعد أعمال المقاومة في السنوات الأخيرة.وتابع: "شعبنا آمن بنفسه واعتمد على الله ثم على همة الشباب الحر الغيور على الدماء والمقدسات والأسرى، وقرر أن يدافع عن نفسه ومقدساته"، منوهًا إلى "نسبة عمليات المقاومة الفردية تجسيدا لمقولة ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك".وأردف: "منذ عشرات السنين والشعب الفلسطيني يتعرض للتنكيل على يد الاحتلال ودفع أثمان باهظة من الدماء والأموال، واليوم يوسع الاحتلال اعتداءاته لتطال أسرانا الأبطال الذين يشكلون أيقونة النضال والمقاومة".