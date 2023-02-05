إعلام إسرائيلي: القبة الحديدية تعترض سرب طيور اشتباهًا بطائرة مسيّرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الأحد، اعتراض القبة الحديدية لسرب من الطيور.ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنه تم اعتراض ليلة أمس، سربًا من الطيور على أنها طائرة مسيّرة معادية في سماء غزة.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، ذكر أنه في وقت سابق أجرى سلاح الجو تحقيقًا في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بقطاع غزة.وأضاف: أظهر التحقيق أن الاعتراض تم وفقًا للقواعد والإجراءات وبشكل صحيح، وفي ضوء الظروف العملياتية المختلفة وحتى بعد التحقيق.وأكمل: "لا يمكن التحديد بالضبط ما إذا كان هناك هدف جوي حقيقي".