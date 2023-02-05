(كان): الخارجية الإسرائيلية تُفكر باستعانة كريستيانو رونالدو في الترويج للتطبيع مع السعودية

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، عن نية وزارة الخارجية لحكومة الاحتلال، الاستعانة بلاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بهدف الترويج للتطبيع مع السعودية.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "الخارجية الإسرائيلية تفكر في الاستعانة بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للعب في السعودية، في الترويج للتطبيع مع المملكة".وأضافت القناة: "كما ستهدف استعانة رونالدو إلى تهيأة الرأي العام، ولذلك المخطط لا زال قيد الدراسة في وزارة الخارجية".