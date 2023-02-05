شؤون فلسطينية

"باما": وصول وفد طبي لقطاع غزة لإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات

"باما": وصول وفد طبي لقطاع غزة لإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات
صورة للوفد الطبي
رام الله - دنيا الوطن
وصل مساء يوم الأحد إلى قطاع غزة، وفد طبي من الضفة الغربية، وذلك لإجراء عدة عمليات جراحية في عدد من التخصصات داخل مستشفيات قطاع غزة.

من جانبه، قالت منال صيام مديرة مكتب "باما": إن "وفدا طبيا متخصصا في التخصصات  التالية: جراحة قلب مفتوح جراحة أطفال وجراحة المسالك بولية وجراحة صدرية و أوعية دموية وجراحة عامة وجراحة مناظير جراحة ترميم وتجميل جراحة كبد وبنكرياس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية".

وأكدت صيام أن الوفد الطبي سيجري عدة عمليات جراحية على قوائم الانتظار في المستسفيات التابعة لوزارة الصحة، مستشفى الأوروبي، ومستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر، ويعتبر هذا الوفد من الأطباء المتخصصين في الجراحات المتنوعة.

ولفتت إلى أن البعثة الطبية هذه تعتبر البعثة الخامسة والتي تستمر بغزة حتى نهاية الأسبوع، والتي تأتي مساندة المرضى في قطاع غزة.




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