المجلس الوطني الفلسطيني ينعى الأب قسطنطين قرمش

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، نائب رئيس المجلس الوطني السابق الأب قسطنطين قرمش.







وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه "برحيل الأب قرمش خسرت فلسطين علما من أعلام فلسطين، قضى حياته مناضلا وطنيا، وكرس حياته للدفاع عن قضيته الوطنية".

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن "الفقيد كان مثالا للأخلاق والالتزام والعطاء، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني في الفترة بين 2011-2022، كما انتخب عضوا في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير منذ عام 1991 حتى وفاته".وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني بأحر مشاعر التعازي ‎والمواساة من شعبنا، ومن بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس، ومطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفورس، وعموم آل قرمش، سائلين الله القدير أن يتغمده برحمته.