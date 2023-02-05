أسير من طولكرم يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

دخل الأسير فادي إبراهيم نمر نايفة (38 عامًا)، من طولكرم، اليوم الأحد، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.







ولفت نادي الأسير، في بيان له، إلى أن الأسير نايفة تعرض للمطاردة قبل اعتقاله لمدة عامين، ولاحقاً عقب اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً وطويلا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 26 عاماً.

رام الله - دنيا الوطنوحصل نايفة وهو بالأسر على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس من جامعة غزة تخصص تاريخ، وبكالوريوس تخصص علوم سياسية من جامعة القدس، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".