شؤون فلسطينية

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تفتتح أحد مشاريعها لصالح كنيسة الرجاء اللوثرية برام الله

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تفتتح أحد مشاريعها لصالح كنيسة الرجاء اللوثرية برام الله
صورة من الافتتاح
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الأحد، مشروع ترميم وإعادة تأهيل قاعة ومرافق كنيسة الرجاء اللوثرية في رام الله.

وشارك في الافتتاح الذي تلى القداس الإلهي، نيابة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، عضوا اللجنة الرئاسية موسى حديد وأميرة حنانيا، بحضور مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية سني إبراهيم عازر، والمطران السابق للكنيسة اللوثرية منيب يونان، وحشد من أبناء الرعية.

وأثنى المطران سني عازر على دور اللجنة الرئاسية في الحفاظ على الوجود المسيحي، والأهمية التي توليها لمساندة الكنائس والمؤسسات التابعة لها في الاستمرار بتقديم خدماتها لأبناء المجتمع، فيما نقل عضوا اللجنة حديد وحنانيا تحيات رئيس اللجنة رمزي خوري ومباركته بإنهاء ترميم أحد مشاريع اللجنة الرئاسية، وحرصها على النهوض بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الكنسية لكافة شرائح المجتمع.

وتسلم أعضاء اللجنة نيابة عن خوري درعا باسم الكنيسة، تقديرا للجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ممثلة برئيسها، في خدمة الكنيسة والشعب الفلسطيني كافة.

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