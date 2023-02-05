فصيل فلسطيني يُطالب الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار المواصلات وتخفيف ضرائب الوقود بالضفة

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء يوم الأحد، الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قرار رفع قيمة المواصلات في الضفة الغربية وإلغاء العمل به.ورأت الحركة أن هذا القرار يزيد الأعباء على كاهل المواطنين في غمرة ما يواجهه شعبنا من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء متصاعد.ودعت إلى ضرورة تعويض السائقين والعاملين كافة في مجال النقل والمواصلات عن الفروقات والارتفاع في الأسعار من خلال تخفيف الضرائب على الوقود حتى لا يتحمل المواطنون أعباءها.وطالبت الحركة في الوقت ذاته بضرورة تعزيز صمودهم كواحد من أهم المرتكزات الكفاحية والنضالية خاصة أمام تصاعد جرائم الاحتلال في أراضينا الفلسطينية.