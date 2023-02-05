صفارات الإنذار تدويّ في مستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطندوت مساء يوم الأحد، صفارات الإنذار في مستوطنات (أور هنير ونير عام) في غلاف قطاع غزة.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مستوطينن يبلغون عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صافرات الإنذار في الغلاف.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه "على ما يبدو إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف".كما وأفادت بإصابة مستوطن أثناء هروبه إلى الملاجئ بعدما سمح صفارات الإنذار.وذكرت (القناة 14) أنه "على ما يبدو أنها نيران سلاح ثقيل أطلقت من غزة وليس صاروخا أو الصفارات انطلقت بسبب خلل فني".