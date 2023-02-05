انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل تنطلق غدًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرفالتجارية والصناعية، اليوم الأحد، انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل يوم غد الاثنين.وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، تفتح صناديق الاقتراع أمام 1260 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.وبينت اللجنة أنه يتنافس 21مرشحاً في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 2000 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة وطولكرم وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخانيونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، و رام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.