محكمة الاحتلال توافق على هدم منزل منفذ عملية (كريات أربع)

رام الله - دنيا الوطنوافقت محكمة تابعة للاحتلال اليوم الأحد، على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاماً)، منفذ عملية (كريات أربع) التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً جديداً بالموافقة على هدم منزل الشهيد الجعبري، الكائن في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.وفي وقت سابق، رفضت محكمة إسرائيلية الاعتراض الذي قدمته عائلة الشهيد محمد الجعبري، بخصوص هدم منزلها بالخليل.وقال شقيق الشهيد آنذاك إن "محكمة الاحتلال رفضت الاعتراض الذي تقدم به محامي العائلة، لوقف قرار هدم المنزل المكون من خمس طبقات، ويؤوي أسرة الشهيد، ووالديه، وأشقاءه وأسرهم".يشار إلى أن الشهيد محمد الجعبري تعرض لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة (كريات أربع) في 29 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.