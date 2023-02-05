بكيرات: تحريض الاحتلال لن يفلح في إسكات الصوت المقدسي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات على أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي وتحريضه لن يفلح في إسكات الصوت المقدسي.وقال بكيرات إن الاحتلال يحرّض على الشخصيات المقدسية في محاولة لإبعاد أبناء شعبنا الفلسطيني عنهم.وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى لإسكات الصوت المقدسي، لفرض وقائع جديدة في القدس دون فضح ممارساته.وأردف: "الشيخ عكرمة صبري يدافع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتغيير الواقع في مدينة القدس وتهجير المقدسيين.