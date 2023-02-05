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السعودية توجه تحذيرًا من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية توجه تحذيرًا من مخاطر العقوبات على روسيا
بوتين وبن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، السبت، تحذيرًا من مغبّة أن تؤدي العقوبات على روسيا، وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، ما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحدّ من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وفق قناة (الميادين).

وبشأن تأثير العقوبات على سوق الطاقة، قال الوزير السعودي، خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة، إنّ "كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحوّل إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها بينما نحن في أمسّ الحاجة إليها".

وأضاف أنّ "السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا"، ويستخدم هذا الغاز عادة كوقود لأغراض الطبخ والتدفئة، مشيراً إلى أنّ الأهم هو أن "يثق باقي العالم في أوبك+".

وأكمل: "نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في سلة واحدة، لكننا لا ننخرط في القضايا السياسية"، مشدداً على أنه "لا يزال متمسكاً بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة في الإنتاج".

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