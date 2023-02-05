أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري.







وخلال الاتصال، جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة ومصر وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها موريتانيا يومي 16 و17 مارس 2023.







وفي هذا الاطار، أطلع الأمين العام الوزير على نتائج زيارته الأخيرة إلى موريتانيا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية، معربًا عن شكره لدعم مصر الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي.

رام الله - دنيا الوطن