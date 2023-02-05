عاجل

  • (كان): "تم تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة بسبب نيران رشاشة أطلقت من غزة وليس صواريخ"

  • (القناة 14): "على ما يبدو أنها نيران سلاح ثقيل أطلقت من غزة وليس صاروخا أو الصفارات انطلقت بسبب خلل فني"

عربي

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية
حسين طه
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري.

وخلال الاتصال، جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة ومصر وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها موريتانيا يومي 16 و17 مارس 2023.

وفي هذا الاطار، أطلع الأمين العام الوزير على نتائج زيارته الأخيرة إلى موريتانيا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية، معربًا عن شكره لدعم مصر الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي.

أخبار ذات صلة

السعودية توجه تحذيرًا من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية توجه تحذيرًا من مخاطر العقوبات على روسيا

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

الإمارات تطلق تمرين &quot;درع الإمارات المشترك 51&quot;

الإمارات تطلق تمرين "درع الإمارات المشترك 51"

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلفيت: مستوطنون يحاولون الاستيلاء على عشرات الدونمات بزراعتها الحمضيات

سلفيت: مستوطنون يحاولون الاستيلاء على عشرات الدونمات بزراعتها الحمضيات

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من رام الله

الاحتلال يحوّل أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

طقوس المستوطنين تستهدف أبواب المسجد الأقصى

طقوس المستوطنين تستهدف أبواب المسجد الأقصى

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

مخطط استيطاني لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت

مخطط استيطاني لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت

التقى مسؤولين بالصليب الأحمر: أبو بكر يحذر من التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين

التقى مسؤولين بالصليب الأحمر: أبو بكر يحذر من التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين

كهرباء غزة وشركة &quot;بال بروكس&quot; توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة

كهرباء غزة وشركة "بال بروكس" توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة

منوعات

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

اجتماع عمالقة الفن بحفل زفاف أحمد عصام في مشهد أسطوري

اجتماع عمالقة الفن بحفل زفاف أحمد عصام في مشهد أسطوري

محمد رمضان يصدم جمهوره بتصريحه الأخيرعن الفن

محمد رمضان يصدم جمهوره بتصريحه الأخيرعن الفن

هيفاء وهبي تشوق جمهورها من جديد

هيفاء وهبي تشوق جمهورها من جديد

هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

سلام عبد السلام: أخضع لـ 80 حقنة في كل جلسة لعلاج الثعلبة

سلام عبد السلام: أخضع لـ 80 حقنة في كل جلسة لعلاج الثعلبة

سميرة سعيد تبهر جمهورها بمظهر شبابي وجذّاب

سميرة سعيد تبهر جمهورها بمظهر شبابي وجذّاب

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها