"الزراعة" بغزة تنشر إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض

نشرت وزارة الزراعة بغزة، مساء يوم الأحد، إرشادات للمزارعين لمواجهة البرد والأمطار والسيول وشدة الرياح التي قد تضرب قطاع غزة اعتبارا من الليلة، حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، والتي قد تؤثر على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.









وطالبت بإجراء الصيانة اللازمة واستبدال الخشب البالي وتغيير النايلون الذي انتهت صلاحيته2-3 سنوات حتى تكون أكثر مقاومة للرياح والأمطار، وتنظيف المزاريب وتركيب مواسير لتصريف المياه بعيدا عن أرجل الدفيئة بدلا من حصول انجرافات حول البيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية القريبة منها.

رام الله - دنيا الوطنوأهابت الوزارة بالمزارعين الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الامطار والسيول، وتفقد البيوت البلاستيكية (الدفيئات) بشكل كامل قبل المنخفض الجوي وأحكام اغلاقها وتثبيتها تجنبا لتطايرها.كما طالبت الوزارة بتثبيت أحزمة فوق أسطح الدفيئات لتقليل تطاير البلاستك وتمزقه، وفي حال هبوب الرياح بشكل قوي يتم فتح الجهة المعاكسة لاتجاه الريح ليتم تفادي تدمير الدفيئة، وتقليل كميات مياه الري لمنع زياده الرطوبة الجوية داخل الدفيئة لمنع انتشار الأمراض الفطرية.ودعت المزارعين للاحتفاظ بنايلون احتياطي لدي المزارعين في المناطق الاكثر عرضة لتمزيق الدفيئاتهم؛ ليتم استخدامه وتركيبه لتدارك المحصول وعدم إتلافه بعد انحسار المنخفض، والمحافظة على الرش الوقائي للنباتات المحمية والمكشوفة لمنع انتشار الأمراض الفطرية قبل الموجه وبعدها.وفيما يخص الإنتاج الحيواني والنحل، قالت الوزارة إنه يجب التأكد من صلاحيه المبنى وعدم تسرب مياه الأمطار إلى الداخل سواء عن طريق السقف أو الأرضية، ومن المهم التأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة، أما في بيوت الشعر والخيام فيجب تثبيتها في الأرضية بشكل محكم ووضع أربطه خاصة على السطح وتثبيتها في الأرض من كل الجهات.وأضافت: "من المهم إغلاق جوانب البركسات بحيث نسمح بالتهوية الجيدة واللازمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنب الأمراض، ووضع الأعلاف المركزة والقش داخل المخازن أو تغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها على سطح مرتفع عن الأرض مثل المشاطيح".وطالبت الوزارة المزارعين بتخزين كمية كافية من الأعلاف المركزة والمالئة في مستودعات وتغطيتها جيدا نظرا للظروف التي نعيشها وخاصة توافرها أثناء المنخفض، والاهتمام بنظافة وجفاف الأرضية للمزرعة بشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة.وأكملت: يجب التأكد من وجود الدفايات خصوصا في مزارع الدجاج اللاحم وأن يكون عددها ملائم ودرجة الحرارة داخل العنبر متوازنة ولا تتاثر بالمنخفض الجوي، والاهتمام بالفرشة في مزارع الدجاج اللاحم بحيث تكون سميكة نوعا ما (لتتراوح ما بين 10-12 سم) تجنبا لبرودة الأرضية ووضع ميزان حرارة بحيث يكون بارتفاع ظهر الصوص، وأن يكون بعيدا عن مصدر التدفئة.وأردفت الوزارة: "من الضروري تشتية خلايا النحل بأغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والأمطار الى داخل الخلية، ووضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح".وأكدت على ضرورة التواصل مع دوائر الإرشادات وخدمات المزارعين في المحافظات في حال حدوث أي طارئ.