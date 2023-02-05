غزة: نقابة الموظفين تطلق مشروع "حافلات نقل الموظفين"

أطلقت نقابة الموظفين في القطاع العام، اليوم الأحد، مشروع حافلات نقل الموظفين، وذلك ضمن أيقونة تطبيق النقابة الشامل.







وقالت النقابة: إن "المشروع باكورة عمل مشاريع النقابة على التطبيق الشامل والذي يضم كافة الخدمات والتسهيلات الإلكترونية للموظفين".

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أنه بإمكان الموظف الاشتراك اليومي أو الشهري بواسطة التطبيق، كما ويتح التطبيق الحجز عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب، موضحاً أنه بالإمكان الحجز لأكثر من شخص (الموظف وذويه).وأكدت النقابة أن الخصم سيكون بشكل شهري من الدفعة النقدية المحولة من وزارة المالية، بأسعار مناسبة ومخفضة، لافته أن التطبيق يتيح إمكانية الوصول بسهولة لسائق الباص والتعرف بشكل سريع وواضح على خطوط سير الباصات، حيث أن الخدمة ستكون متوفرة في كافة محافظات قطاع غزة.وأشار البيان أن التسجيل المبدئي و التعرف على شروط الخدمة عبر رابط تسجيل الدخول الموحد.