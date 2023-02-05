لبيد يشن هجومًا على بن غفير وسموتريتش وعضو كنيست آخر

رام الله - دنيا الوطنشن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق، يائير لبيد، مساء يوم الأحد، هجومًا على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعضو كنيست أرييه بيبي.وقال لبيد: إن "بيبي وسموتريتش وبن غفير، ثلاثي ضعيف وعنصري وداعم للإرهاب"، مضيفًا: "لن تسكتونا، ولن نقبل منكم مواعظ في الديمقراطية".وأكمل في رسالة وجهها للمسؤولين الثلاثة: "أنتم تقودون إسرائيل إلى نهاية الدولة، سنحاربكم وسننتصر"، وفق قوله.ويشار إلى أن لبيد لا يكف عن مساعيه لإسقاط الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو برفقة عدد من الوزراء السابقين في حكومة الاحتلال أبرزهم وزير الجيش الأسبق بيني غانتس بهدف الإطاحة بها.