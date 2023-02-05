شؤون فلسطينية

الاحتلال يحوّل أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير خالد سرحان خالد عرعراوي، من مخيم جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور عقب انتهاء فترة حكمه.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الإحلال حوّلت الأسير عرعراوي، إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وذلك عقب انتهاء فترة حكمة البالغة شهرين ونصف، علما انه معتقل منذ تاريخ 3/12/2022.

وأضاف، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

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