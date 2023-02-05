جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

رام الله - دنيا الوطنافتتحت جمعية الرواد للثقافة والفنون معرض رواد النسوي وهو ختام فعاليات البرنامج الخاص لدعم وتعزيز النساء في مخيم عايدة والذي تم تنفيذه بالشراكة برنامج الماجستير في جامعة بيت لحم وعدد من المؤسسات المحلية بهدف مساعدة النساء في التفريغ النفسي والتعبير عن أنفسهن من جهة وتمكينهن كنساء رياديات وصاحبات مشاريع وأعمال صغيرة اقتصاديا من الجهة الأخرى.وافتتح المعرض النسوي الذي اقيم في مبنى جمعية الرواد وسط مخيم عايدة بكلمة ترحيبية من الدكتور عبد الفتاح ابو سرور مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون الدي رحب بالحضور من مشاركين وممثلين اللجنة الشعبية ومختلف المؤسسات الشريكة.واكد ابو سرور ان برنامج اسناد النساء في جمعية الرواد هو برنامج اساسي ادراكا من الجمعية للدور الريادي الذي تلعبه النساء في صناعة التغيير نحو الافضل.واشار ابو سرور ان هذا المعرض يأتي كفعالية ختامية لبرنامج التقييم النفسي الذي نفذته المؤسسة بالشراكة مع برنامج الماجستير في جامعة بيت لحم.وعبر أبو سرور عن سعادته بوجود العديد من المؤسسات الشريكة اليوم في هذه الفعالية والبرنامج وعلى راسها مركز عايدة النسوي ومركز سيدات مخيم بيت جبرين ومؤسسة اكشن Aid كما شكر الشركاء الأخرين وهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مؤسسة تامر التعليمية ومؤسسة إبداع مخيم الدهيشة وكافة السيدات الرياديات وأصحاب المشاريع الصغيرة اللواتي يمثلن قصص إرادة ونجاح.كما وعبر أبو سرور عن الأمل أن يكون هذا النشاط نشاطا سنويا من اجل خدمة قطاع المرأة في المخيمات كما عبر عن الأمل أن يكون هناك فرصة للبيع للمنتجات التي تنتجها سيدات المخيمات كما ثمن الالتزام النسوي بالحضور خلال الفعاليات.أما رواء أبو سرور منسقة برنامج دعم المساء في مخيم عايدة فأشارت إلى أن البرنامج استمر على مدار شهرين وشارك فيه أكثر من عشرين سيدة من مخيمات عايدة وبيت جبرين " العزة" ونفذ بالتعاون مع العديد من المؤسسات ابرزها جامعة بيت لحم برنامج الماجستير.وأشارت أبو سرور أن الفعاليات التي اختتمت اليوم بهذا المعرض لمساعدة النساء في ترويج المنتجات اشتملت على العديد من الأنشطة أبرزها محاضرات حول أهمية التفريغ النفسي من خلال الحديث مع أخصائيات نفسيات ومجتمعيات إلى جانب محاضرات تدريبية لمساعدتهن على التعبير عن ذاتهن منجهة وترويج منتجاتهن بما يمكنهن اقتصاديا ومجتمعيا.من جهتها شكرت فهمية الأعرج وإيمان ملش أعضاء اللجنة الشعبية للخدمات جمعية الرواد على هذه الفعاليات التي تحمل نماذج دعم وإسناد للنساء بالمخيم سواء على صعيد دعمهن نفسيا أو على صعيد تمكينهن اقتصاديا.المشاركات والمستفيدات من البرنامج واللواتي ع ضن منتجات متعددة من مصنوعات مختلفة عبرن عن شكرهن وتقديرهن لجمعية الرواد للثقافة والفنون على هذا البرنامج.