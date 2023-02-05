مباشر | نقل سوق فراس إلى سوق اليرموك.. إلى أين وصل؟

شؤون فلسطينية

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جمعية الرواد للثقافة والفنون معرض رواد النسوي وهو ختام فعاليات البرنامج الخاص لدعم وتعزيز النساء في مخيم عايدة والذي تم تنفيذه بالشراكة برنامج الماجستير في جامعة بيت لحم وعدد من المؤسسات المحلية بهدف مساعدة النساء في التفريغ النفسي والتعبير عن أنفسهن من جهة وتمكينهن كنساء رياديات وصاحبات مشاريع وأعمال صغيرة اقتصاديا من الجهة الأخرى.

وافتتح المعرض النسوي الذي اقيم في مبنى جمعية الرواد وسط مخيم عايدة بكلمة ترحيبية من الدكتور عبد الفتاح ابو سرور مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون الدي رحب بالحضور من مشاركين وممثلين اللجنة الشعبية ومختلف المؤسسات الشريكة.

واكد ابو سرور ان برنامج اسناد النساء في جمعية الرواد هو برنامج اساسي ادراكا من الجمعية للدور الريادي الذي تلعبه النساء في صناعة التغيير نحو الافضل.

واشار ابو سرور ان هذا المعرض يأتي كفعالية ختامية لبرنامج التقييم النفسي الذي نفذته المؤسسة بالشراكة مع برنامج الماجستير في جامعة بيت لحم.

وعبر أبو سرور عن سعادته بوجود العديد من المؤسسات الشريكة اليوم في هذه الفعالية والبرنامج وعلى راسها مركز عايدة النسوي ومركز سيدات مخيم بيت جبرين ومؤسسة اكشن Aid كما شكر الشركاء الأخرين وهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مؤسسة تامر التعليمية ومؤسسة إبداع مخيم الدهيشة وكافة السيدات الرياديات وأصحاب المشاريع الصغيرة اللواتي يمثلن قصص إرادة ونجاح.

كما وعبر أبو سرور عن الأمل أن يكون هذا النشاط نشاطا سنويا من اجل خدمة قطاع المرأة في المخيمات كما عبر عن الأمل أن يكون هناك فرصة للبيع للمنتجات التي تنتجها سيدات المخيمات كما ثمن الالتزام النسوي بالحضور خلال الفعاليات.

أما رواء أبو سرور منسقة برنامج دعم المساء في مخيم عايدة فأشارت إلى أن البرنامج استمر على مدار شهرين وشارك فيه أكثر من عشرين سيدة من مخيمات عايدة وبيت جبرين " العزة" ونفذ بالتعاون مع العديد من المؤسسات ابرزها جامعة بيت لحم برنامج الماجستير.

وأشارت أبو سرور أن الفعاليات التي اختتمت اليوم بهذا المعرض لمساعدة النساء في ترويج المنتجات اشتملت على العديد من الأنشطة أبرزها محاضرات حول أهمية التفريغ النفسي من خلال الحديث مع أخصائيات نفسيات ومجتمعيات إلى جانب محاضرات تدريبية لمساعدتهن على التعبير عن ذاتهن منجهة وترويج منتجاتهن بما يمكنهن اقتصاديا ومجتمعيا.

من جهتها شكرت فهمية الأعرج وإيمان ملش أعضاء اللجنة الشعبية للخدمات جمعية الرواد على هذه الفعاليات التي تحمل نماذج دعم وإسناد للنساء بالمخيم سواء على صعيد دعمهن نفسيا أو على صعيد تمكينهن اقتصاديا.

المشاركات والمستفيدات من البرنامج واللواتي ع ضن منتجات متعددة من مصنوعات مختلفة عبرن عن شكرهن وتقديرهن لجمعية الرواد للثقافة والفنون على هذا البرنامج.

أخبار ذات صلة

&quot;الخارجية&quot;: نتابع الأنباء بشأن غرق قارب قرب جزيرة ليروس اليونانية

"الخارجية": نتابع الأنباء بشأن غرق قارب قرب جزيرة ليروس اليونانية

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

مخطط استيطاني لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت

مخطط استيطاني لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت

التقى مسؤولين بالصليب الأحمر: أبو بكر يحذر من التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين

التقى مسؤولين بالصليب الأحمر: أبو بكر يحذر من التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين

تعزيزاً للاستيطان.. حكومة الاحتلال تقرر بناء مستوطنة جديدة بغلاف غزة

تعزيزاً للاستيطان.. حكومة الاحتلال تقرر بناء مستوطنة جديدة بغلاف غزة

كهرباء غزة وشركة &quot;بال بروكس&quot; توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة

كهرباء غزة وشركة "بال بروكس" توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة

&quot;الديمقراطية&quot; تثمن عالياً مواقف شعبي السودان والكويت

"الديمقراطية" تثمن عالياً مواقف شعبي السودان والكويت

غزة: الإعلان عن أسماء مستفيدي قرض الزواج دورة فبراير 2023

غزة: الإعلان عن أسماء مستفيدي قرض الزواج دورة فبراير 2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طقوس المستوطنين تستهدف أبواب المسجد الأقصى

طقوس المستوطنين تستهدف أبواب المسجد الأقصى

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

جمعية الرواد تفتتح معرضها النسوي في مخيم عايدة

مخطط استيطاني لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت

مخطط استيطاني لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت

التقى مسؤولين بالصليب الأحمر: أبو بكر يحذر من التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين

التقى مسؤولين بالصليب الأحمر: أبو بكر يحذر من التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين

كهرباء غزة وشركة &quot;بال بروكس&quot; توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة

كهرباء غزة وشركة "بال بروكس" توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة

&quot;الديمقراطية&quot; تثمن عالياً مواقف شعبي السودان والكويت

"الديمقراطية" تثمن عالياً مواقف شعبي السودان والكويت

غزة: الإعلان عن أسماء مستفيدي قرض الزواج دورة فبراير 2023

غزة: الإعلان عن أسماء مستفيدي قرض الزواج دورة فبراير 2023

&quot;الداخلية&quot; بغزة تنشر تنويهًا بشأن عمل معبر رفح غدًا

"الداخلية" بغزة تنشر تنويهًا بشأن عمل معبر رفح غدًا

منوعات

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

بالصور.. إطلالة جريئة ومثيرة لدنيا سمير غانم

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

على طريقة شاكيرا.. دنيا بطمة ترد على خيانة زوجها لها

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

خطوبة نادين نجيم بعرض زواج مفاجئ خلال عيد ميلادها (فيديو)

كيف بدت إسعاد يونس في أول ظهور لها عقب أزمتها الصحية؟

كيف بدت إسعاد يونس في أول ظهور لها عقب أزمتها الصحية؟

اليوم.. بدء عرض فيلم &quot;أخي فوق الشجرة&quot; في هذه الدولة

اليوم.. بدء عرض فيلم "أخي فوق الشجرة" في هذه الدولة

هل تراجعت علا غانم عن طلب &quot;خلع زوجها&quot; ؟

هل تراجعت علا غانم عن طلب "خلع زوجها" ؟

الظهور الأول لـِ إليسا بعد الخضوع للجراحة

الظهور الأول لـِ إليسا بعد الخضوع للجراحة

ما هي مواصفات فتاة أحلام تامر عاشور؟

ما هي مواصفات فتاة أحلام تامر عاشور؟

محمد رمضان يتصدّر الترند بمشاهدات أغنية (نصابة)

محمد رمضان يتصدّر الترند بمشاهدات أغنية (نصابة)

ما حقيقة وفاة الموسيقار حلمي بكر؟

ما حقيقة وفاة الموسيقار حلمي بكر؟

عربي

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض