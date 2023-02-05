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الإمارات تطلق تمرين "درع الإمارات المشترك 51"

الإمارات تطلق تمرين "درع الإمارات المشترك 51"
جانب من التمرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، عن انطلاق تمرين درع الإمارات المشترك 51، الذي يعتبر امتدادا لسلسلة تمارين "درع الإمارات المشترك"، التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة.

وأوضحت أن الهدف من هذا التمرين هو رفع كفاءة وجاهزية قيادات ووحدات القوات المسلحة في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في جميع الظروف والأوقات.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن التمرين، الذي ينفذ داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الإمارات، تشارك فيه قوات واجب مشتركة من القوات البرية وحرس الرئاسة والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك.

وبدأ التمرين بتنفيذ قوة الواجب المشتركة (زايد) لعمليات القوات المحمولة جوا ليلا.

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