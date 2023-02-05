نتنياهو يرد على دعوة ناشط يساري لقتله

رام الله - دنيا الوطنردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على دعوة ناشط يساري في إسرائيل لقتله.واستنكر نتنياهو في ختام زيارته السياسية لفرنسا الليلة الماضية، تصريح الناشط اليساري زئيف راز الذي دعا الى قتله، قبل أن يعدل عنه.وأكد نتنياهو أن "التهديدات بقتل رئيس وزراء هي التي تشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية"، وفق تعبيره، مطالباً أجهزة تطبيق القانون بالعمل ضد من يحرض على القتل أو يهدد بالقتل، ورؤساء المعارضة بأن يستنكروا هذه التصريحات.ومن جانبها أصدرت النيابة بيانا خاصا وأوضحت فيه انها تنظر بخطورة الى التطرف في الخطاب العام، مشيرة الى ان بعض التصريحات تنتهك حدود حرية التعبير، والى انها لن تتردد في الشروع في التحقيق في هذه الحالات.كما تحدث الليلة الماضية رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) مع المفتش العام للشرطة حول التحريض ضد رئيس الوزراء.وباشرت الشرطة التحقيق مع راز، علما بانه كان طيارا في سلاح الجو وقاد سرب الطائرات التي دمرت المفاعل النووي العراقي عام 1981.