كهرباء غزة وشركة "بال بروكس" توقعان اتفاقية لبناء نظام إدارة الجودة





رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وشركة "بال بروكس" للاستشارات والدراسات اليوم الأحد الموافق 05/02/2023 عقد اتفاق على تقديم خدمة استشارية لبناء نظام إدارة الجودة استناداً للمواصفة العالمية ISO 9001:2015 والحصول على شهادة المواصفة.وقد وقع العقد م. ماهر عايش مدير عام كهرباء غزة ود. أحمد صالح ممثلا عن شركة بال بروكس بحضور كلا من م. محمد أبو حية مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي وأ.يوسف الصواف المستشار القانوني للشركة وأ. يسرى زقوت رئيس قسم الجودةويعد الاتفاق المبرم من ضمن توجهات كهرباء غزة للوصول لمستويات متقدمة من جودة الأداء لكافة العمليات والخدمات في الشركة لضمان تقديم خدمات مميزة تحافظ على رضا العملاء والموظفين وتؤهل الشركة للحصول على شهادة المواصفات العالمية ISO 9001:2015.