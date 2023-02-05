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شؤون فلسطينية

غزة: الإعلان عن أسماء مستفيدي قرض الزواج دورة فبراير 2023

غزة: الإعلان عن أسماء مستفيدي قرض الزواج دورة فبراير 2023
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأحد، أسماء الشباب المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج دورة شباط/فبراير 2023.

وجرى اختيار 100 شاب من المقبلين على الزواج من خلال نظام القرعة العلنية، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني الأستاذ أسامة بكرون، وأمين السر الأستاذة مؤمنة الرقب، وعضو مجلس الإدارة المهندس حاتم النبريص، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، ومدير عام الطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل.

وخلال كلمة له، أوضح العقيلي أن برنامج القرض الحسن للزواج يُعد أحد البرامج الرئيسية الخمسة التي يقدمها الصندوق والتي تستهدف الشباب الفلسطيني ويسعى من خلالها إلى تعزيز صمودهم والمساهمة في التمكين الاقتصادي لهم.

وأشار العقيلي إلى أن إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر يأتي تأكيدًا على سياسة العمل التي تنتهجها الهيئة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في الخدمات التي تقدمها، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن دورات جديدة ضمن برنامج القرض الحسن للزواج خلال العام الحالي.

وتقدم العقيلي بالتهنئة للشباب الذين جرى اختيارهم خلال القرعة متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة أعداد الشباب المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج، متمنيًا أن تساهم تلك الجهود في التخفيف عن كاهل الشباب الفلسطيني.

من جانبه أشار الباز إلى أن سيتم منح الشباب المستفيدين قرض حسن بقيمة (2000) دولار على أن يتم سداده بدون فوائد بواقع (50) دولار شهريًا، لافتًا إلى إدارة الصندوق ستقوم خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع المستفيدين لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.



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