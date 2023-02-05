بلدية غزة لـ"استوديو الوطن": وقعنا مشروع بمليون دولار لتطوير وإلغاء مكب نفايات سوق اليرموك

خاص دنيا الوطن - تامر عليانقال رئيس وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة ماهر سالم، إن ما يعرف بمكب النفايات بجانب سوق اليرموك سيتم إلغاءه خلال الأشهر المقبلة.ولفت سالم في حديث لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الأحد، إلى أنه تم توقيع مشروع بقيمة مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف تطوير "مكب النفايات" وإلغاءه.ولفت إلى أن المكب سيتحول إلى مبنى زجاجي يشمل مكاتب إدارية للبلدية، ولن يكون مكباً للنفايات، مبيناً أن المشروع سيتم إنجازه خلال الأشهر الستة المقبلة.وأوضح أن هذا المشروع جاء من أجل دعم سوق اليرموك، الذي سيتحول إلى سوق شعبي مركزي بعد نقل سوق فراس له خلال الأشهر المقبلة، وحتى لا يكون بجانب السوق أي مكرهه صحية تؤثر على رواده.