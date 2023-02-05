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شؤون فلسطينية

مستشار اشتية: الأزمة المالية التي تعانيها خزينة الدولة مركبة

مستشار اشتية: الأزمة المالية التي تعانيها خزينة الدولة مركبة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، إن الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة مُركبة، بسبب تراجع الدعم الخارجي إلى أقل من 1%، وارتفاع نسبة اقتطاعات الاحتلال من الأموال الفلسطينية.

وأوضح خليل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد، أن المساعدات الخارجية للعام الماضي كانت أقل من 200 مليون دولار، ووصل إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من مخصصات الشهداء والأسرى إلى ملياري شيكل منذ عام 2019.

وشدد على أن ذلك سيفاقم الأزمة المالية للحكومة وسينعكس على الموازنة العامة.

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وفي وقت سابق، أدان مجلس الوزراء مضاعفة سلطات الاحتلال الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، والتي ارتفعت هذا الشهر من 51 مليون شيكل إلى 102 مليون شيكل، اعتبارا من الشهر الجاري، والتي من شأنها مفاقمة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بسبب تلك القرصنة والتي وصلت قيمتها 2 مليار شيكل منذ عام 2019 من مخصصات الأسرى والشهداء فقط، وتسببت بعجز شهري في الموازن.

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