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الخارجية: نطالب بتدخل دولي وأميركي عاجل لرفع الحصار الظالم عن أريحا

الخارجية: نطالب بتدخل دولي وأميركي عاجل لرفع الحصار الظالم عن أريحا
وزارة الخارجية والمغتربين - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد العبارات الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي تحت حجج وذرائع واهية.

واعتبرت الوزارة خلال بيان لها، الحصار شكلاً بشعاً من أشكال العقوبات الجماعية على عموم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم إلى الوطن، ليس فقط في أريحا ومحافظتها وإنما في الضفة الغربية المحتلة خاصة.

وقالت الوزارة إن: "مدينة أريحا هي بوابة فلسطين ويتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع محافظات الوطن بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وكذلك يؤدي هذا الحصار إلى ضرب اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين ويضع العراقيل أمام متابعة المواطنين لأعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها". 

وتابعت الوزارة أنها:"تتابع هذا الحصار مع الجهات الدولية المختصة كافة باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة، فإنها تطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع هذا الحصار الظالم عن مدينة أريحا من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفه فوراً".

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