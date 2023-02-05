دولي

أول تعليق من الصين على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد

أول تعليق من الصين على إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد
أثناء إسقاط المنطاد من قبل الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، إن إسقاط واشنطن المنطاد المدني بالقوة "رد مبالغ فيه".

وأعربت الوزارة في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية، عن "احتجاجها الشديد على إسقاط المنطاد من قبل الجانب الأمريكي"، مضيفة: أنها "تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل اللازمة للتعامل مع المواقف المماثلة".

وكان سلاح الجو الأمريكي، أسقط المنطاد الصيني الذي تسلل إلى أجواء الولايات المتحدة منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، ويجري انتشال حطامه.

وأسقط الجيش الأميركي المنطاد الصيني دخل الأجواء الأميركية من جهة الحدود الشمالية الغربية، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وقال مسؤولان أمريكيان، إن المنطاد أسقطته طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية، فيما تظهر لقطات انفجاراً طفيفاً أعقبه هبوط المنطاد نحو المياه، وشوهدت طائرات عسكرية أمريكية تحلق في المنطقة المجاورة، كما تم نشر سفن في المياه لبدء عملية انتشال الحطام.

وكان المسؤولون الأمريكيون، يهدفون إلى تحديد توقيت العملية حتى يتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من الحطام قبل أن تغرق في المحيط، وكان البنتاغون قد قدر في وقت سابق، أن أي منطقة حطام ستكون كبيرة.

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