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وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي

وفاة أول رئيس وزراء في عهد السيسي
رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل
رام الله - دنيا الوطن
توفي رئيس الوزراء المصري السابق، شريف إسماعيل، عن عمر ناهز (67 عاماً)، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية مساء السبت.

وتولى إسماعيل منصر رئيس الوزراء، في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، بين 2015 و2018.

ونعى السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية في (تويتر) رئيس الوزراء السابق إسماعيل، وقال: "أنعي بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة"، مضيفا أن إسماعيل "تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".

واستقال إسماعيل في 2018 مع بداية الولاية الثانية للرئيس السيسي، وخلفه مصطفى مدبولي الذي يتولى منذ ذلك الحين منصب رئيس الوزراء في مصر.

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