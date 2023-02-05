شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: لم يتم إطلاق أي طائرة مسيرة من غزة والجيش يفحص هذ الأمر

قناة إسرائيلية: لم يتم إطلاق أي طائرة مسيرة من غزة والجيش يفحص هذ الأمر
جانب من تفعيل القبة الحديدية قبالة سديروت
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الصحفي روعي شارون من قناة (كان)، أنه لم يتم إطلاق أي طائرة مسيرة من قطاع غزة مساء أمس.

وقال إن "الجيش سيفحص اليوم الأنظمة لمعرفة سبب تفعيل القبة الحديدية"، حيث حدث الاعتراض على ارتفاع 5000 قدم، وهو ليس ارتفاعًا منطقيا لتحليق مسيرة في مثل هذا الطقس، وكذلك ليس منطقيا للطيور".

وأضاف بأن "احتمال تفعيل القبة بسبب خطأ بشري هو أمر محتمل".

في السياق قال الصحفي الإسرائيلي، من موقع (والا)، أمير بوخبوط، إن الجيش الإسرائيلي لم يقرر بعد بشكل نهائي ما الذي اعترضه الليلة الماضية.

وتساءل: "إذا كانت طائرة مسيرة معادية، فلماذا لا يوجد رد عسكري ضد حماس؟، وإذا كان خطأ؟ سرب طيور؟ طائرة إسرائيلية بدون طيار؟ لماذا لا يتم إفادتنا؟".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه اعترض طائرة مسيرة فوق مستوطنة (سديروت) كانت قادمة من قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش، إن القبة الحديدية تمكن من اعتراض الطائرة التي دخلت أجواء الغلاف قادمة من غزة.

وأوضح أن صافرات الإنذار دوت في مناطق الغلاف بفعل صواريخ القبة الحديدية التي انطلقت لاعتراض الطائرة المسيرة.

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